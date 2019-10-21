Home
>
Grande Vitória
>
Obras na Avenida Vitória começam nesta terça-feira com interdições

Obras na Avenida Vitória começam nesta terça-feira com interdições

A avenida da Capital terá ciclovia e nova pavimentação. O prazo de duração das obras é de 12 meses

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:57

 - Atualizado há 6 anos

Projeto das obras na Avenida Vitória Crédito: Divulgação

Dois trechos da Avenida Vitória, na Capital, terão apenas duas  pistas abertas para o fluxo de carros em cada sentido a partir das 10h30 desta terça-feira (22). O motivo é o início das obras de reabilitação da malha viária que contará com reforma asfáltica e também a criação de uma ciclovia.   

Recomendado para você

Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal e sacar uma faca durante abordagem, segundo a Polícia Penal

Homem é baleado após invadir casa e furtar bens de policial penal em Vitória

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, o incêndio teve início em equipamentos e cabos de telecomunicações e atingiu a rede elétrica no bairro Barcelona

Fogo em poste chama a atenção na Serra; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento registraram o furto da fiação na madrugada desta sexta-feira (19), no Centro da Capital

Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que as obras serão em dois trechos e que funcionará apenas uma faixa em cada sentido nesses pontos: um em frente à Pracinha de Jucutuquara (próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes) e o outro ponto próximo ao Conselho Regional de Contabilidade, na altura do bairro Bento Ferreira. 

Leia mais

Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva

A obra acontecerá em toda a extensão da avenida – que vai da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira – e deve custar R$ 20 milhões, segundo a prefeitura.

De acordo com o secretário executivo da Central de Serviços de Vitória, Weverton Moraes, uma das intervenções é a reforma do asfalto das pistas do meio. “Vamos substituir toda a pavimentação asfáltica vias do meio e a terceira faixa, destinada a veículos pesados como ônibus e caminhões, o asfalto será substituído por pavimentação de concreto, pois tem maior duração e precisa de pouca manutenção”, pontuou o secretário.

Weverton explicou que a ciclovia deve ser feita no centro da avenida e manterá as árvores atuais.  "O canteiro central comporta a ciclovia, mantendo as árvores e o guarda corpo", explicou.  

As obras terão duração de 12 meses e visam a melhoria do asfalto que é antigo e dos acessos de ciclistas e pedestres. 

Leia mais

Prepare a paciência: obras na Grande Vitória devem travar o trânsito

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito avenida

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais