Home
>
Grande Vitória
>
OAB-ES repudia defesa de Capitão Assumção a "olho por olho"

OAB-ES repudia defesa de Capitão Assumção a "olho por olho"

Deputado estadual afirmou que quem "atirou para matar, tem que tomar tiro para morrer", após sargento da PM ser baleado em Guarapari