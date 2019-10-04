Edição de fim de semana

Novo jornal A Gazeta estará nas bancas neste sábado

Edição traz conteúdos exclusivos, muita opinião, serviços e entretenimento. Revista.ag amplia cobertura e terá novos colunistas

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 19:27 - Atualizado há 6 anos

Redação A Gazeta/CBN Crédito: Ricardo Medeiros

A nova edição impressa de A Gazeta chega neste sábado (05) às bancas e aos assinantes completamente remodelada. É um jornal, e não uma revista, com notícias atuais, reportagens exclusivas, muito serviço e entretenimento. Além da Revista.ag, encartada ao jornal, que agora ganha conteúdos de bem-estar e saúde e a coluna social de Renata Rasseli.

A remodelação do jornal faz parte do projeto de transformação digital que a Rede Gazeta anunciou em julho, com a desncontinuação de produtos diários impressos, foco no novo site A Gazeta e na distribuição de conteúdo em várias plataformas. As pessoas hoje se informam quase a todo momento, via celular, tablet ou computador. Mas ainda há espaço para uma leitura mais analítica, concentrada e reflexiva.

O jornal de fim de semana que chegará neste sábado (05) às bancas e aos assinantes terá preço de capa de R$ 8,00. O produto também estará disponível no aplicativo de A Gazeta para assinantes.

A editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, explica que o novo jornal de fim de semana é dividido em três áreas por cor. Na área azul, muito reportagem exclusiva, jornalismo de dados, análises, espaço para opinião. Esse conteúdo será ampliado, com mais artigos de colaboradores fixos e esporádicos. Temos ainda a charge do Amarildo, num espaço mais estratégico e maior. Também a Opinião da Gazeta e espaço para o que os nossos leitores estão comentando. E seguimos publicando a seção “Um Tema, Duas Visões”.

Os colunistas Leonel Ximenes (Cotidiano), Vitor Vogas (Política) e Beatriz Seixas (Economia) terão colunas exclusivas aos sábados. E a novidade é o colunista Marcus Faustini, roteirista e escritor carioca que faz um belo trabalho com comunidades.

Já na área verde, conteúdos ligados à utilidade como tecnologia, imóveis, automóveis. Tem ainda a seção de agronegócio, que auxilia o produtor rural a tomar decisões. "E a coluna da Lucy Misael, já reconhecida por dar aquela ajuda nas atividades domésticas", conta Elaine. A área identificada pela cor vermelha terá temas de entretenimento. Tanto para quem quer ir para balada, como para quem quer ver um bom filme, ler um livro ou assistir algo na TV. A novidade é o colunista Rafael Braz, o jornalista trará análises e novidades do mundo da cultura. A jornalista Evelize Calmon vai escrever sobre gostusuras da gastronomia capixaba.

Também teremos nesta área as colunas de Virgínia Pelles (sexualidade), Manoel Rocha (comportamento) e Pensar. “Não esquecemos também das cruzadinhas e passatempos, que os leitores tanto gostam”, explica Elaine. O jornal é encerrado com a tradicional editoria de Esportes, que deixa de publicar factuais e passa a oferecer um conteúdo mais analítico e de serviços. O jornalista e editor Filipe Souza assinará uma coluna com informações da área.

A Revista.ag segue encartada ao jornal A Gazeta, com muitas novidades. Agora, além de trazer assuntos de moda, beleza, decoração, mulher, comportamento, passa a ter conteúdos de bem-estar e saúde. Outro diferencial é que a coluna social de Renata Rasseli passa a ser publicada na revista aos sábados.

