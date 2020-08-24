AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher morre após carro colidir com carreta na BR 101, em Viana
33 anos

Mulher morre após carro colidir com carreta na BR 101, em Viana

O acidente ocorreu no fim de semana. A vítima, identificada como Roberta Marim Aniceto, de 33 anos, estava sozinha no carro,  não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:24
Roberta Roberta Marin Ancieto, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos após a colisão contra a carreta
Roberta Marim Ancieto, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos após a colisão contra a carreta Crédito: Reprodução/ Facebook
Uma mulher de 33 anos morreu após o carro que dirigia, modelo Fiat Siena, bater de frente contra uma carreta Scania, no Km 310 da BR 101, em Viana, no final da noite de sábado (22). A vítima é Roberta Marim Aniceto, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local com o impacto da colisão.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, Roberta seguia no sentido Guarapari, sul do Estado, quando bateu de frente contra a carreta, que seguia no sentido contrário da via. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente ficou parcialmente interditado para o atendimento à ocorrência. 
Ainda sem acreditar no que aconteceu, uma prima de Roberta, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem de A Gazeta. Muito abalada com o ocorrido, disse que a jovem era muito querida por todos e estava sempre com um sorriso no rosto. "Tudo isso ainda é muito surreal, não sabemos como aconteceu e como pôde acontecer", disse emocionada. 
Segundo a prima, Roberta vinha de Viana, pela BR 262, em um carro logo atrás do veículo em que estava uma parente. Entretanto,  ao fazer o contorno para continuar na BR 262 com destino a Cariacica, a jovem acabou pegando o caminho oposto, seguindo pela BR 101, rumo a Guarapari.
Ela ainda destacou que Roberta era experiente ao volante, tinha o hábito de dirigir e era muito cuidadosa. "Ela era uma mulher intensa, alegre, muito querida, honesta e trabalhadora. Depois dessa fatalidade infelizmente vai ficar só em nossa lembrança, repleta de saudade", completou. 
Roberta deixa marido e três filhos. A jovem foi sepultada neste domingo (23), no Cemitério de Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

Veja Também

Morre mais uma vítima de acidente na BR 262 em Domingos Martins

Caminhão tomba e carga atinge motociclista na BR 259 em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caso Araceli
Processo do Caso Araceli escapa de incêndio no arquivo do TJES
Comitiva chinesa que fez uma visita oficial a Jaguaré em 2025
De uma pequena cidade do ES para a maior feira de negócios do mundo
Imagem de destaque
A influência do Espírito Santo na tentativa de recuperar o Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados