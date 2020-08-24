Mulher morre após carro colidir com carreta na BR 101, em Viana

Ainda sem acreditar no que aconteceu, uma prima de Roberta, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem de A Gazeta. Muito abalada com o ocorrido, disse que a jovem era muito querida por todos e estava sempre com um sorriso no rosto. "Tudo isso ainda é muito surreal, não sabemos como aconteceu e como pôde acontecer", disse emocionada.