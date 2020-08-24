Mulher morre após carro colidir com carreta na BR 101, em Viana

Uma mulher de 33 anos morreu após o carro que dirigia, modelo Fiat Siena, bater de frente contra uma carreta Scania, no Km 310 da BR 101, em Viana, no final da noite de sábado (22). A vítima é Roberta Marim Aniceto, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local com o impacto da colisão.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, Roberta seguia no sentido Guarapari, sul do Estado, quando bateu de frente contra a carreta, que seguia no sentido contrário da via. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente ficou parcialmente interditado para o atendimento à ocorrência.
Ainda sem acreditar no que aconteceu, uma prima de Roberta, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem de A Gazeta. Muito abalada com o ocorrido, disse que a jovem era muito querida por todos e estava sempre com um sorriso no rosto. "Tudo isso ainda é muito surreal, não sabemos como aconteceu e como pôde acontecer", disse emocionada.
Segundo a prima, Roberta vinha de Viana, pela BR 262, em um carro logo atrás do veículo em que estava uma parente. Entretanto, ao fazer o contorno para continuar na BR 262 com destino a Cariacica, a jovem acabou pegando o caminho oposto, seguindo pela BR 101, rumo a Guarapari.
Ela ainda destacou que Roberta era experiente ao volante, tinha o hábito de dirigir e era muito cuidadosa. "Ela era uma mulher intensa, alegre, muito querida, honesta e trabalhadora. Depois dessa fatalidade infelizmente vai ficar só em nossa lembrança, repleta de saudade", completou.
Roberta deixa marido e três filhos. A jovem foi sepultada neste domingo (23), no Cemitério de Cruzeiro do Sul, em Cariacica.