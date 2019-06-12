Home
Motorista de carreta que provocou acidente com mortes na BR 101 é preso

Rodrigo Girardi se apresentou à polícia nesta quarta-feira, onde prestou depoimento durante a tarde, na Delegacia de Delitos de Trânsito, acompanhado de dois advogados