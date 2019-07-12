Acidente

Motociclista fica ferido em colisão com caminhão de gás na Serra

O motociclista esperou por socorro inconsciente no chão, até a chegada da ambulância

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:56 - Atualizado há 6 anos

Colina de Laranjeiras, Serra Crédito: Roger Lopes/WA

Um homem ficou ferido por conta de um acidente entre uma moto e um caminhão de gás na descida de Colina de Laranjeiras, na Serra, sentido Vitória. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motociclista esperou por socorro inconsciente no chão, até a chegada da ambulância.

Logo depois, o motociclista foi levado pelo SAMU ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta