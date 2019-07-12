Home
Motociclista fica ferido em colisão com caminhão de gás na Serra

O motociclista esperou por socorro inconsciente no chão, até a chegada da ambulância

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

Colina de Laranjeiras, Serra Crédito: Roger Lopes/WA

Um homem ficou ferido por conta de um acidente entre uma moto e um caminhão de gás na descida de Colina de Laranjeiras, na Serra, sentido Vitória. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motociclista esperou por socorro inconsciente no chão, até a chegada da ambulância.

Logo depois, o motociclista foi levado pelo SAMU ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

 

