Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Morto por coronavírus no ES foi infectado em grupo de pessoas próximas
Covid-19

Morto por coronavírus no ES foi infectado em grupo de pessoas próximas

O homem de 57 anos contraiu o vírus em uma transmissão comunitária, ou seja, ele não viajou para o exterior nem teve contato com alguém já diagnosticado com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:36

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:36

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves: vítima  de coronavírus procurou a unidade no dia 24 de março e morreu oito dias depois Crédito: Fernando Madeira
O homem de 57 anos que morreu infectado pelo novo coronavírus (Covid-19), tornando-se a primeira vítima fatal no Espírito Santo, foi contaminado em transmissão comunitária, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso significa dizer que ele não havia retornado de uma viagem ao exterior, nem teve contato com pessoa já diagnosticada com a doença. Ele contraiu o vírus sem saber a origem da contaminação, mas foi de pessoas próximas. 
Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (2), Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Operações Estratégias (COE) da Sesa, disse apenas que o contágio se deu em um grupo que a vítima participava, sem detalhar o tipo de atividade, se familiar, profissional ou de outra natureza. 

Veja Também

O que muda no ES com a  transmissão comunitária de coronavírus?

A vítima apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 18 de março, e procurou o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, espontaneamente seis dias depois, quando já apresentava o agravamento de seu quadro, com prostração, febre e dificuldades de respirar. Ao longo desse período, até a internação, não foi informado se o homem manteve isolamento domiciliar. Ele morreu na noite desta quarta-feira (01).
Reblin ressalta que, agora no estágio de transmissão comunitária que o Espírito Santo vivencia, é fundamental redobrar os cuidados, e as pessoas com qualquer sintoma gripal devem ficar dentro de casa por 14 dias, usando máscara, fazendo higienização constante das mãos e sem compartilhar objetos. Para o restante da população, o distanciamento social também é a única forma de conter o avanço da doença no Estado. 

Veja Também

Leitores lamentam morte por Covid-19 e alertam para isolamento

Não é momento para relaxar medidas de isolamento no ES, alerta Sesa

"Isolamento é o remédio", reforça Casagrande sobre  coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados