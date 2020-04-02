Morto por coronavírus no ES foi infectado em grupo de pessoas próximas

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves: vítima de coronavírus procurou a unidade no dia 24 de março e morreu oito dias depois Crédito: Fernando Madeira

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (2), Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Operações Estratégias (COE) da Sesa, disse apenas que o contágio se deu em um grupo que a vítima participava, sem detalhar o tipo de atividade, se familiar, profissional ou de outra natureza.

A vítima apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 18 de março, e procurou o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, espontaneamente seis dias depois, quando já apresentava o agravamento de seu quadro, com prostração, febre e dificuldades de respirar. Ao longo desse período, até a internação, não foi informado se o homem manteve isolamento domiciliar. Ele morreu na noite desta quarta-feira (01).