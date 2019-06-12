Home
>
Grande Vitória
>
Mortes na BR 101: peso de pedra de granito estava dentro do permitido

Mortes na BR 101: peso de pedra de granito estava dentro do permitido

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pesagem foi realizada em um veículo com a mesma configuração da carreta do acidente e não foi constatado excesso de peso