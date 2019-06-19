Home
Mortes na BR 101: cinco pessoas vão receber órgãos de Gabriel

Foram captadas duas córneas, dois rins e o fígado, que irão ajudar a salvar a vida de outros cinco pacientes que aguardam na fila do transplante de órgãos no Espírito Santo