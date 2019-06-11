Home
Mortes na BR 101: carreta ficaria retida se passasse por fiscalização

O veículo apresentava boas condições de tráfego, segundo a PRF, com amarração devida da carga e pneus em bom estado, porém não tinha autorização para fazer este tipo de transporte