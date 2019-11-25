K9 Lua. Fazia parte do GOC Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Choro e tristeza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os seis cães que fazem parte do Grupo de Operações com Cães (GOC) no Espírito Santo uivaram e choraram, sentindo falta da K9 Lua, que morreu no sábado (23), durante o jogo da Libertadores . Ela teve uma parada cardíaca depois de se assustar com os fogos, segundo a PRF.

A K9 Lua era treinada para o combate ao narcotráfico. De acordo com a PRF, a cadela era muito obediente durante as ações, correspondendo aos comandos específicos dos policiais. Foi cedo a inserção da Lua na polícia: aos quatro meses de vida, ela passou por uma triagem para fazer parte da corporação e, baseada nas qualidades naturais, foi integrada à equipe.

Your browser does not support the audio element. Morte da K9 Lua - cadela policial da PRF combatia o narcotráfico no ES

Com apenas um ano de vida, Lua já fazia parte do GOC. Ela já estava pronta para atuar com o policial nas rodovias federais e, desde então, ajudou em várias apreensões de entorpecentes junto aos seis parceiros caninos, destacou por nota.

A PRF relatou que ,na rodovia, a cadela é lembrada como "fera", mas por outro lado, no canil, sempre foi amorosa. Os outros cães sentem falta, notadamente em razão dos choros e semblante de tristeza deles. A K9 Lua era bem querida na PRF.

SAUDADES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cadela se foi, mas deixou muita saudade. A nossa cadela policial vai deixar saudades, na certeza que seu trabalho foi de grande feito à instituição, que desde 2016, ajudou e foi primordial nas inúmeras apreensões de entorpecentes realizadas em parceria com os policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo.

ÚLTIMA AÇÃO

Trabalhando nas rodovias, Lua ajudava a equipe de polícias a encontrar entorpecentes escondidos em veículos, malas, mochilas. Lua entrava em bagageiros de ônibus de viagem para mostrar, caso encontrasse, algum tipo de droga escondida.

A PRF destacou que, em sua última ação policial, a cadela encontrou 10 Kg de pasta base de cocaína, o que resultou na prisão de um suspeito.