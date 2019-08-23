Cachorro é adotado após ser abandonado em Batalhão da PM de Cachoeiro

Um cão da raça chow chow, abandonado há duas semanas na unidade da 1ª Companhia Independente do 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ganhou um lar nesta sexta-feira (23). O animal recebeu o carinho dos militares e, após campanha nas redes sociais, foi adotado por uma moradora da cidade.
Segundo o sargento Saulo Rodrigues, um casal passou pela unidade, que funciona na Avenida Beira Rio, e deixou o animal com um militar. “O sentinela nos disse que o casal teria encontrado o cão na rua e deixou lá. Abrigamos ele por duas semanas, compramos ração, demos abrigo, água, na busca de aparecer o dono. Buscamos ONGs e as redes sociais, e hoje ele foi adotado”, conta o militar.
O animal, aparentemente com poucos meses, foi adotado pela moradora Eva Pacífico. “Final feliz para o cão. Ela se prontificou a cuidá-lo com carinho”, contou o sargento.