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A caráter

Cachorro do Porto de Capuaba ganha colete de segurança

Alemão vive no Porto de Capuaba há mais de um ano e meio. Funcionários buscam um lar para o cachorro, que está disponível para adoção

Publicado em 

03 set 2019 às 23:57

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 23:57

Alemão, o cachorro do Porto de Capuaba, foi presenteado com um colete de segurança Crédito: Reprodução Instagram
O cachorro mais famoso do Porto de Capuaba, o Alemão, apareceu desfilando um novo look pelos terminais. Assim como os funcionários do local, agora ele possui seu próprio de segurança. 
O colete, que é um equipamento usado para proteção individual, principalmente em ambientes com pouca visibilidade, permite que o usuário seja visto a uma distância de até 300 metros.
Alemão mora há mais de um ano e meio no Porto de Capuaba, em Vila Velha. Assim como outros cães, ele vive pelos terminais portuários, até porque a área é grande e difícil de ser controlada por completo pelos responsáveis. Indo e vindo pela redondeza, o cachorrinho quase albino, característica que motivou o nome escolhido pela Guarda Portuária, sempre volta para o Porto.
> Alemão, o cachorro que rouba a cena no Porto de Capuaba
Apesar do Alemão considerar o lugar como casa, a área portuária não é adequado para animais. Por isso, ele precisa de um lar e está disponível para a adoção.
"A Codesa já realizou ações de encaminhamento dos cães, especialmente para castração, vacinação e vermifugação visando adoção", disse a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pelo porto. 
> ES pode ficar este ano sem campanha de vacinação antirrábica
Segundo os funcionários que tomam conta do cachorro, apesar do porte grande, ele é dócil e sempre acaba em desvantagem nas brincadeiras com cães menores. Além disso, Alemão é muito esperto e carinhoso.
Quem tiver interesse em dar um abrigo para o alemão pode entrar em contato pelo Instagram do cachorro @alemaodoporto. Lá também é possível conferir fotos do dia a dia do animal e a amizade com os portuários.
 

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