Morre mulher atingida por portão de supermercado em Vitória

Portão de supermercado cai e fere duas pessoas Crédito: Iara Diniz | A Gazeta

A vítima foi identificada como Maria de Fátima Alves Oliveira, de 48 anos. Ela era empregada doméstica e estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo portão, segundo a família. Maria era casada e tinha dois filhos.

Segundo testemunhas, Maria passava pela calçada quando o portão do depósito caiu. Ela ficou debaixo da estrutura e chegou a desmaiar. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local. Um outro homem também foi atingido no pé pelo portão. Ele foi levado para o Hospital São Lucas sem ferimentos graves.

Por meio de nota, o hipermercado disse que a empresa lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família da vítima e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Acrescentou ainda que "o acidente ocorreu em função de um dos portões de carga e descarga utilizado para o abastecimento do OK Hipermercado ter se desprendido de sua base devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias na Grande Vitória"