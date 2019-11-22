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Tragédia

Morre mulher atingida por portão de supermercado em Vitória

Vítima passava na calçada quando foi atingida na cabeça pelo portão. Ela foi socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:12

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:12

Portão de supermercado cai e fere duas pessoas Crédito: Iara Diniz | A Gazeta
A mulher que foi atingida pelo portão do depósito do hipermercado OK, no Barro Vermelho, em Vitória, morreu no início da noite desta sexta-feira (22).  Ela tinha sido socorrida em estado grave para o hospital. A morte foi confirmada por familiares.
A vítima foi identificada como Maria de Fátima Alves Oliveira, de 48 anos. Ela era empregada doméstica e estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo portão, segundo a família. Maria era casada e tinha dois filhos.

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Segundo testemunhas, Maria passava pela calçada quando o portão do depósito caiu. Ela ficou debaixo da estrutura e chegou a desmaiar.  A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local. Um outro homem também foi atingido no pé pelo portão. Ele foi levado para o Hospital São Lucas sem ferimentos graves.
Por meio de nota, o hipermercado disse que a empresa lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família da vítima e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Acrescentou ainda que "o acidente ocorreu em função de um dos portões de carga e descarga utilizado para o abastecimento do OK Hipermercado ter se desprendido de sua base devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias na Grande Vitória"
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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