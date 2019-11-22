Morre mulher atingida por portão de supermercado em Vitória

A mulher que foi atingida pelo portão do depósito do hipermercado OK, no Barro Vermelho, em Vitória, morreu no início da noite desta sexta-feira (22). Ela tinha sido socorrida em estado grave para o hospital. A morte foi confirmada por familiares.
A vítima foi identificada como Maria de Fátima Alves Oliveira, de 48 anos. Ela era empregada doméstica e estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo portão, segundo a família. Maria era casada e tinha dois filhos.
Segundo testemunhas, Maria passava pela calçada quando o portão do depósito caiu. Ela ficou debaixo da estrutura e chegou a desmaiar. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local. Um outro homem também foi atingido no pé pelo portão. Ele foi levado para o Hospital São Lucas sem ferimentos graves.
Por meio de nota, o hipermercado disse que a empresa lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família da vítima e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Acrescentou ainda que "o acidente ocorreu em função de um dos portões de carga e descarga utilizado para o abastecimento do OK Hipermercado ter se desprendido de sua base devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias na Grande Vitória"
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta