Moradores fecham entrada de bairros na Serra em ato contra alagamentos

Moradores de Nova Carapina I fecham, na manhã desta sexta-feira (10), a avenida João Pinheiro Crédito: Divulgação/ ES Comunidade Ativa

Moradores de Nova Carapina I, na Serra, fecham na manhã desta sexta-feira (10), a Avenida João Pinheiro, no mesmo município, em um protesto contra os frequentes alagamentos que ocorrem na comunidade.

Os manifestantes queimaram sofás velhos e pneus, bloqueando a avenida, que é uma das entradas para três bairros da Serra: Nova Carapina I, Eldorado e Porto Canoa. A manifestação começou por volta das 7h30 desta sexta-feira.

Entre as reivindicações, os moradores solicitam limpeza e canalização de um valão na Rua Intendente Câmara, que transborda sempre que há chuvas fortes.

"Não aguentamos mais perder as coisas, como móveis, quando chove forte. Tem três meses que os moradores estão sofrendo com frequência na comunidade, mas esse já é um problema bem mais antigo", explica Adailton Gonçalves, morador de Nova Carapina I e um dos manifestantes.

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