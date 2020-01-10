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Manifestação

Moradores fecham entrada de bairros na Serra em ato contra alagamentos

Os manifestantes queimam sofás velhos e pneus, bloqueando a Avenida João Pinheiro, que é uma das entradas para três bairros da Serra: Nova Carapina I, Eldorado e Porto Canoa

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:59
Moradores de Nova Carapina I fecham, na manhã desta sexta-feira (10), a avenida João Pinheiro Crédito: Divulgação/ ES Comunidade Ativa
Moradores de Nova Carapina I, na Serra,  fecham na manhã desta sexta-feira (10), a Avenida João Pinheiro, no mesmo município, em um protesto contra os frequentes alagamentos que ocorrem na comunidade.
Os manifestantes queimaram sofás velhos e pneus, bloqueando a avenida, que é uma das entradas para três bairros da Serra: Nova Carapina I, Eldorado e Porto Canoa. A manifestação começou por volta das 7h30 desta sexta-feira.

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Entre as reivindicações, os moradores solicitam limpeza e canalização de um valão na Rua Intendente Câmara, que transborda sempre que há chuvas fortes.
"Não aguentamos mais perder as coisas, como móveis, quando chove forte. Tem três meses que os moradores estão sofrendo com frequência na comunidade, mas esse já é um problema bem mais antigo", explica Adailton Gonçalves, morador de Nova Carapina I e um dos manifestantes.

OUTRO LADO

Os líderes do protesto afirmam que 40 pessoas participam da manifestação. A Guarda Municipal ainda não foi acionada. A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar as reivindicações dos moradores. Em nota, a  prefeitura disse que a equipe da Secretaria de Serviços já está trabalhando na limpeza do valão desde o início desta semana e que já está em processo de licitação as obras do valão. A previsão é que até o mês de março os trabalhos sejam iniciados

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