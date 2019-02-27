Home
>
Grande Vitória
>
Moradores da Grande Vitória voltam a reclamar de cheiro de queimado

Moradores da Grande Vitória voltam a reclamar de cheiro de queimado

Apesar dos relatos nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento para a área de turfa, na noite desta terça-feira (26)