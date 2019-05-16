Home
>
Grande Vitória
>
Morador de Aracruz diz que caixa de mudança foi levada por caminhão de lixo

Morador de Aracruz diz que caixa de mudança foi levada por caminhão de lixo

O homem alega que deixou caixa de mudança na calçada de casa e que empresa coletora de lixo a teria recolhido