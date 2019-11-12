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Menina atingida por concreto em Guarapari recebe alta

Anna Luíza se recupera bem do acidente e está se comunicando. A reportagem de A Gazeta registrou o momento em que ela saiu do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:27

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:27

Anna Luíza, menina atingida por concreto em Guarapari, recebe alta médica. Ela com os pais após deixar o hospital Crédito: Fernando Madeira
Menina atingida por concreto em Guarapari recebe alta
A menina de 2 anos e 8 meses que foi atingida por concreto em Guarapari teve alta na manhã desta terça-feira (12) do Hospital Infantil de Vitória, onde estava internada há quase um mês. A reportagem de A Gazeta registrou o momento em que ela saiu do hospital acompanhada dos pais.

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Menina atingida por concreto em Guarapari recebe alta

Anna Luíza se recupera bem do acidente e está se comunicando. Ela voltou a andar, ainda com dificuldade, e terá que fazer fisioterapia.
A criança foi atingida na cabeça por um bloco de concreto que se soltou da estrutura de um prédio, no dia 19 de outubro, quando passeava no colo do pai por uma calçada da Praia do Morro, em Guarapari. 

Menina atingida por concreto tem alta

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