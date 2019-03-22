Marinha também alerta sobre possível formação de ciclone no ES

Publicado em 22 de março de 2019 às 21:08
- Atualizado há 6 anos
A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta nesta sexta-feira (22) sobre a possível formação de um ciclone na costa do Espírito Santo. Caso a intensidade dos ventos observados venha a superar os 61 km/h, ele ganhará o nome de "Iba" que, em Tupi Guarani, significa "ruim". A Marinha tem uma relação de nomes para as adversidades meteorológicas.
De acordo com o órgão, o ciclone pode permanecer atuando no litoral sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo até terça-feira (26). O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC — acima da média climatológica para o mês.
Se o ciclone se confirmar, são esperados ventos fortes que podem atingir até 102 km/h em alto-mar. Há previsão de "mar grosso" a "muito grosso", com alturas de ondas entre 3 e 5 metros em alto-mar, e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Linhares (ES) e Porto Seguro (BA), entre a manhã de sábado (23) e a noite de domingo (24). A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa.
Um ciclone surge por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de forte intensidade. Para que ele evolua para um um furacão, por exemplo, é preciso que essa área de baixa pressão seja mais intensa e com ventos mais fortes, dependendo, ainda, da temperatura dentro da área do fenômeno.
Josélia PegorimMeteorologista do Climatempo
Josélia explica, ainda, que existem ciclones tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte.
"Ciclones são associados com grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuva intensa. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento", detalha. Dependendo da velocidade dos ventos, os ciclones são classificados de forma especial.
Depressão tropical: vento (máximo sustentado de até 33 nós - 61 km/h);
Tempestade tropical: vento (máximo sustentado de 34 nós - 62,9 km/h a 116,5 km/h);
Furacão: vento (sustentado de 64 nós ou maior - 118,4 km/h ou maior).
