Ciclone tropical

Marinha também alerta sobre possível formação de ciclone no ES

O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC, acima da média climatológica para o mês

Publicado em 22 de março de 2019 às 21:08 - Atualizado há 6 anos

Marinha e Climatempo monitoram possível ciclone na costa do ES Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta nesta sexta-feira (22) sobre a possível formação de um ciclone na costa do Espírito Santo. Caso a intensidade dos ventos observados venha a superar os 61 km/h, ele ganhará o nome de "Iba" que, em Tupi Guarani, significa "ruim". A Marinha tem uma relação de nomes para as adversidades meteorológicas.

De acordo com o órgão, o ciclone pode permanecer atuando no litoral sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo até terça-feira (26). O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC — acima da média climatológica para o mês.

ONDAS DE ATÉ 5 METROS

Se o ciclone se confirmar, são esperados ventos fortes que podem atingir até 102 km/h em alto-mar. Há previsão de "mar grosso" a "muito grosso", com alturas de ondas entre 3 e 5 metros em alto-mar, e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Linhares (ES) e Porto Seguro (BA), entre a manhã de sábado (23) e a noite de domingo (24). A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa.

COMO É A FORMAÇÃO DE UM CICLONE?

Um ciclone surge por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de forte intensidade. Para que ele evolua para um um furacão, por exemplo, é preciso que essa área de baixa pressão seja mais intensa e com ventos mais fortes, dependendo, ainda, da temperatura dentro da área do fenômeno.

"Por conta desta formação de área com baixa pressão atmosférica, o ciclone pode se formar. Caso isso aconteça, o ES pode esperar por chuva forte e ventos de mais de 118 km/h em alto-mar. Por enquanto, estamos com o alerta especial de chuva forte sobre o Espírito Santo porque tem uma frente fria próxima ao litoral do Estado" Josélia Pegorim Meteorologista do Climatempo

Josélia explica, ainda, que existem ciclones tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte.

"Ciclones são associados com grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuva intensa. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento", detalha. Dependendo da velocidade dos ventos, os ciclones são classificados de forma especial.

Depressão tropical: vento (máximo sustentado de até 33 nós - 61 km/h);

Tempestade tropical: vento (máximo sustentado de 34 nós - 62,9 km/h a 116,5 km/h);

Furacão: vento (sustentado de 64 nós ou maior - 118,4 km/h ou maior).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta