Home
>
Grande Vitória
>
Marinha também alerta sobre possível formação de ciclone no ES

Marinha também alerta sobre possível formação de ciclone no ES

O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC, acima da média climatológica para o mês

Imagem de perfil de Lais Magesky

Lais Magesky

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de março de 2019 às 21:08

 - Atualizado há 6 anos

Marinha e Climatempo monitoram possível ciclone na costa do ES Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta nesta sexta-feira (22) sobre a possível formação de um ciclone na costa do Espírito Santo. Caso a intensidade dos ventos observados venha a superar os 61 km/h, ele ganhará o nome de "Iba" que, em Tupi Guarani, significa "ruim". A Marinha tem uma relação de nomes para as adversidades meteorológicas.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

> Especialistas monitoram formação de ciclone na costa do Espírito Santo

De acordo com o órgão, o ciclone pode permanecer atuando no litoral sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo até terça-feira (26). O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC — acima da média climatológica para o mês.

ONDAS DE ATÉ 5 METROS

Se o ciclone se confirmar, são esperados ventos fortes que podem atingir até 102 km/h em alto-mar. Há previsão de "mar grosso" a "muito grosso", com alturas de ondas entre 3 e 5 metros em alto-mar, e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Linhares (ES) e Porto Seguro (BA), entre a manhã de sábado (23) e a noite de domingo (24). A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa. 

COMO É A FORMAÇÃO DE UM CICLONE?

Um ciclone surge por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de forte intensidade. Para que ele evolua para um um furacão, por exemplo, é preciso que essa área de baixa pressão seja mais intensa e com ventos mais fortes, dependendo, ainda, da temperatura dentro da área do fenômeno. 

"Por conta desta formação de área com baixa pressão atmosférica, o ciclone pode se formar. Caso isso aconteça, o ES pode esperar por chuva forte e ventos de mais de 118 km/h em alto-mar. Por enquanto, estamos com o alerta especial de chuva forte sobre o Espírito Santo porque tem uma frente fria próxima ao litoral do Estado"

Josélia Pegorim

Meteorologista do Climatempo

Josélia explica, ainda, que existem ciclones tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte.

> Veja a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo

"Ciclones são associados com grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuva intensa. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento", detalha. Dependendo da velocidade dos ventos, os ciclones são classificados de forma especial.

Depressão tropical: vento (máximo sustentado de até 33 nós - 61 km/h);

Tempestade tropical: vento (máximo sustentado de 34 nós - 62,9 km/h a 116,5 km/h);

Furacão: vento (sustentado de 64 nós ou maior - 118,4 km/h ou maior).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva ciclone litoral mar espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais