Veja a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo

Climatempo aponta que tempo deve permanecer instável em todo o Espírito Santo Crédito: Pixabay

Espírito Santo, o tempo chuvoso devem permanecer em terras capixabas. É o que aponta o Instituto Climatempo, que detalha que, no sábado (23), a previsão é de chuva forte, grossa e frequente — principalmente para a Região Norte. Com a frente fria que estacionou no, o tempo chuvoso devem permanecer em terras capixabas. É o que aponta o, que detalha que, no sábado (23), a previsão é de chuva forte, grossa e frequente — principalmente para a Região Norte.

Vitória e mínima de 21ºC, com 90% de possibilidade de chuva de até 20mm por dia e ventos de até 45 km/h. Para este dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Estado. A previsão é de que a máxima seja de 30ºC eme mínima de 21ºC, com 90% de possibilidade de chuva de até 20mm por dia e ventos de até 45 km/h. Para este dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Estado.

Serra, a máxima deve ser de 32ºC e a mínima de 20ºC, com 90% de possibilidade de chuva de até 20mm por dia e ventos de até 45 km/h com pancadas de chuva a qualquer momento. Na, a máxima deve ser de 32ºC e a mínima de 20ºC, com 90% de possibilidade de chuva de até 20mm por dia e ventos de até 45 km/h com pancadas de chuva a qualquer momento.

Vila Velha, a máxoma deve ser de 30ºC e a mínima de 21ºC com muitas nuvens durante o dia e 90% de possibilidade de chuva; o vento pode atingir até 45 km/h. Em, a máxoma deve ser de 30ºC e a mínima de 21ºC com muitas nuvens durante o dia e 90% de possibilidade de chuva; o vento pode atingir até 45 km/h.

Cariacica, a máxima deve ser de 31ºC e a mínima de 20ºC com chuva a qualquer hora. Existe 90% de chance de chuva e o vento pode atingir até 25km/h. Em, a máxima deve ser de 31ºC e a mínima de 20ºC com chuva a qualquer hora. Existe 90% de chance de chuva e o vento pode atingir até 25km/h.

Guarapari a temperatura deve cair bastante, com a máxima de 30ºC e a mínima de 19ºC, também com a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e vento de até 32km/h. Ema temperatura deve cair bastante, com a máxima de 30ºC e a mínima de 19ºC, também com a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e vento de até 32km/h.

Grande Vitória, o instituto diz que, mesmo com a presença de muitas nuvens, devem ocorrer alguns períodos de sol, sem descartar a possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade. No domingo (24), o tempo chuvoso deve permanecer, e ainda há a expectativa de chuva forte e volumosa também concentrada no Norte. Na, o instituto diz que, mesmo com a presença de muitas nuvens, devem ocorrer alguns períodos de sol, sem descartar a possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade.

A máxima em Vitória deve ser de 30ºC e a mínima de 23ºC, com 80% de possibilidade de chuva de até 10mm por dia.

Na Serra, a máxima deve ser de 32ºC e a mínima de 20ºC com 90% de possibilidade de chuva; a previsão aponta que o dia terá sol com muitas nuvens e períodos de nublado à tarde.

Em Vila Velha, a máxima deve ser de 30ºC e a mínima de 23ºC, com 80% de possibilidade de chuva; pode chover a qualquer momento do dia, que terá muita nebulosidade.

Em Cariacica, máxima de 31ºC e mímina de 22ºC. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Pela manhã, céu com muita nebulosidade.

Em Guarapari, existe 80% de chance da possibilidade de chuva. A máxima será de 30ºC e a mínima de 19ºC. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia.

TCHAU, FRENTE FRIA

Neste primeiro fim de semana do outono, estação que chegou oficialmente às 18h58 de quarta-feira (20), a frente fria deve ir embora.

Minas Gerais. Apesar disto, a previsão é de que os ventos úmidos que sopram do mar e a formação de um sistema de baixa pressão vão manter os grandes núcleos de nuvens carregadas no Espírito Santo e também em

Previsão de 14ºC em Pedra Azul