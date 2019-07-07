Frente fria

Marinha emite alerta de ventos de até 74 km/h para esta segunda no ES

Além dos ventos, Estado pode registrar 6º C na Região Sul

Publicado em 7 de julho de 2019 às 23:02 - Atualizado há 6 anos

06/07/2019 - Tarde de sábado com frio e ventos na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A semana do capixaba promete começar com o tempo ainda instável e muita ventania. A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), comunicou no fim da noite deste domingo (7) o deslocamento da frente fria que atua agora sobre o litoral do nordeste, mas pode provocar ventos até 74 km/h (40 nós), no trecho ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e o litoral da Bahia, ao sul de Salvador (BA), até o dia 8 pela manhã.

De acordo com a Marinha, são esperadas ondas entre 3 e 4 metros, em alto-mar, nas proximidades da faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e a Bahia, ao sul de Salvador (BA), até o dia 8 à noite.

As informações de ventos e ondas são especialmente úteis para pescadores. A Marinha solicita que os navegantes estejam atentos e consultem essas informações com frequência.

