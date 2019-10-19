Home
>
Grande Vitória
>
Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

A previsão é de que os ventos possam chegar a 60km/h

João Paulo Roceti

[email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 19:39

 - Atualizado há 6 anos

Ressaca com ondas e vento forte Crédito: Vitor Jubini

Em um alerta oficial, a Marinha do Brasil informou que, por conta da frente fria deste fim de semana, ondas de 3 a 3,5 metros se formarão em alto-mar na Região Sul do Espírito Santo a partir deste domingo (20).

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

00:00 / 00:35
Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

Além de grandes ondas e mar agitado, a condição do tempo é favorável para a formação de ventos com direção Sudoeste a Sul com intensidade de até 60km/h nas proximidades do litoral sul capixaba.

De acordo com as informações divulgadas, a situação deve continuar até a terça-feira (22).

Leia mais

Nuvem gigante em Vila Velha anuncia chegada de frente fria

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais