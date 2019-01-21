Home
>
Grande Vitória
>
Manifestantes fazem ato a favor da Justiça do Trabalho em Vitória

Manifestantes fazem ato a favor da Justiça do Trabalho em Vitória

O ato começou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRE-ES), seguiu para a Justiça do Trabalho, na região do Parque Moscoso, e se encerrou por volta das 15h