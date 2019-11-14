Manchas de óleo atingem praia de Jacaraípe, na Serra

A secretária afirmou ainda que os fragmentos são pequenos, do tamanho de um grão de arroz e, apesar de ser um volume que não representa uma quantidade muito expressiva, equipes da prefeitura fazem o monitoramento nos 23 quilômetros na faixa de areia de Jacaraípe.

"O município estava preparando um plano de ação antes mesmo da chegada do óleo. Estamos dando continuidade às ações, todos estão mobilizados e preparados para amanhã e neste final de semana minimizar qualquer tipo de impacto que possa acontecer diante da presença desses fragmentos"

Quem encontrar qualquer tipo de material oleoso parecido com os fragmentos que poluíram as praias do Nordeste e chegaram ao Espírito Santo, deve acionar a Defesa Civil pelo número (27) 9 9812-6040 ou fazer contato com a Marinha do Brasil pelo 185. "Em Nova Almeida, não houve registro, mas vamos continuar monitorando. Todos estão orientados sobre como proceder. Pedimos a população que, se encontrar algum vestígio, não toque diretamente no material. Nos acione pelos telefones informados para fazermos a verificação com as equipes", finalizou a secretária.