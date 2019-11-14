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Poluição no mar

Manchas de óleo atingem praia de Jacaraípe, na Serra

Fragmentos foram recolhidos e serão analisados pela Marinha do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 17:37

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 17:37

Fragmentos de óleo chegaram na praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Rogerio Panisset
Fragmentos de óleo foram encontrados em uma praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quinta-feira (14). A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal da Serra, e dada em primeira mão à Rádio CBN Vitória (92,5 FM). Até esta quarta-feira (13), os registros oficiais confirmaram a localização de óleo em 26 pontos de quatro cidades: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e Aracruz. 
Em entrevista, a secretária de Meio Ambiente do município da Serra, Áurea Almeida, relatou que os fragmentos foram localizados pela manhã na praia de Jacaraípe, e que foram recolhidos e encaminhados para a Marinha para análise. "São fragmentos pequenos, mas estavam na praia. Se iniciou o tratamento de monitoramento e limpeza do material. Não foi visualizada nenhuma mancha na água, e sim na faixa de areia", explicou.
A secretária afirmou ainda que os fragmentos são pequenos, do tamanho de um grão de arroz e, apesar de ser um volume que não representa uma quantidade muito expressiva, equipes da prefeitura fazem o monitoramento nos 23 quilômetros na faixa de areia de Jacaraípe.
"O município estava preparando um plano de ação antes mesmo da chegada do óleo. Estamos dando continuidade às ações, todos estão mobilizados e preparados para amanhã e neste final de semana minimizar qualquer tipo de impacto que possa acontecer diante da presença desses fragmentos"
Áurea Almeida - secretária de Meio Ambiente da Serra
Quem encontrar qualquer tipo de material oleoso parecido com os fragmentos que poluíram as praias do Nordeste e chegaram ao Espírito Santo, deve acionar a Defesa Civil pelo número (27) 9 9812-6040 ou fazer contato com a Marinha do Brasil pelo 185. "Em Nova Almeida, não houve registro, mas vamos continuar monitorando. Todos estão orientados sobre como proceder. Pedimos a população que, se encontrar algum vestígio, não toque diretamente no material. Nos acione pelos telefones informados para fazermos a verificação com as equipes", finalizou a secretária.

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