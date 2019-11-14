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Na Serra

Cesan vigia chegada de óleo a local de captação de água no rio Reis Magos

Preocupação com avanço das manchas de óleo é com a contaminação da água onde é feita realiza captação no local para abastecer parte da cidade da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 22:27

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 22:27

Canal de captação de água do Sistema Reis Magos, na Serra Crédito: Cesan
A chegada de fragmentos de óleo na região da foz do rio Reis Magos, localizada entre os municípios de Fundão e Serra, está sendo monitorada pela Cesan, que realiza captação de água no local para abastecer parte da cidade da Serra.
De acordo com André Lima, gerente da Metropolitana Norte da Cesan, a estação de captação de água está localizada a 15  quilômetros da foz do rio. Em caso de uma possível contaminação do local, chegou a ser cogitada até a possibilidade de suspensão das atividades. "Neste caso o sistema seria revertido para Carapina, com água sendo captada do rio Santa Maria", explica o gerente.
No entanto, as condições mudaram com a chuvas que atingiram a região nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13),  e que aumentaram a vazão do rio, o que reduzem os riscos da influência da maré. "Com uma vazão maior, a água do rio empurra a maré, ou seja, diminui o risco de influência no regime do rio, e reduz os riscos de contaminação", explica o gerente, destacando que, mesmo assim, o monitoramento na região tem sido diário. "É um trabalho em conjunto com o município para  evitar qualquer risco para a população", acrescentou.

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Antes da chuva, a preocupação era de que, com o clima seco e uma menor vazão, houvesse mais influência da maré, que empurraria as águas do rio e a contaminação pudesse atingir o local de captação da água. Fato semelhante ao que ocorreu no mês de setembro, quando pela baixa vazão do rio foi captada água salgada, que acabou sendo distribuída para Serra Sede.
Além do monitoramento, segundo Lima, também será realizada análise da água que chegar para a captação. O objetivo é ter certeza de que a contaminação do óleo não irá afetar a saúde, mesmo com a retirada dos fragmentos. "Será checado se o tempo em que os fragmentos ficaram na água, se causaram algum tipo de contaminação. Estamos nos preparando para, na hora em que houver fragmentos na região, fazermos as coletas e análise. A expectativa é de que o resultado saia em algumas horas, indicando se houve ou não contaminação", explica Lima.

LIMPEZA DAS PRAIAS

Por nota, a Marinha do Brasil informou, na tarde desta quarta-feira (13),  que fragmentos de óleo foram encontrados nas praias de Regência, em Linhares. É explicado que o local, assim como outros pontos do litoral capixaba, já estão limpos.
Nesta condição estariam as seguintes praias: Regência, Povoação, Degredo e Cacimbas, em Linhares; Itaúnas e Bugia (Conceição da Barra); Guriri e Urussuquara (São Mateus). Já Pontal do Ipiranga (Linhares) e Barra Nova (São Mateus) ainda apresentam indícios leves dos fragmentos de óleo, com ações de limpeza em andamento.

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