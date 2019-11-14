Marinha investiga contaminação por óleo em seis praias de Aracruz

Barra do Sahy, em Aracruz Crédito: Gilmar Favero Gaburro/ Foto do leitor

Os fragmentos foram localizados  durante a vistoria diária que está sendo realizada na cidade  nas seguintes praias: Barra do Sahy, Putiri, Curral (em Santa Cruz), Baleia, Praia Formosa. No último sábado, já havia sido recolhido o mesmo tipo de fragmento na Praia dos Padres. "De nenhum deles recebemos nenhuma confirmação das análises que estão sendo realizadas por laboratórios da Marinha", explicou o secretário de Meio Ambiente de Aracruz, Edgar Allan Martins.

Martins descartou ainda a informação divulgada no site do Ibama de que em Praia Formosa havia sido confirmada a presença do resíduo. O Ibama, em nota, também negou a confirmação, explicando que duas pequenas amostras colhidas nesta terça-feira (12) foram encaminhadas para análise no Instituo de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira em Arraial do Cabo (RJ). "Não sendo possível, no momento, afirmar que é o mesmo óleo que atingiu o Nordeste do país", destacou o texto.

Praia de Gramuté, piscinas naturais, Aracruz Crédito: Mychael Santos

Nos grupos de mensagens por aplicativos também circulou a informação de que os fragmentos também teriam sido encontrados na Praia de Gramuté, famosa por suas piscinas naturais e localizada mais próximo aos limites com Fundão. O que também foi negado por Martins. "Não foi constatado por nosso monitoramento e não recebemos nenhuma denúncia", explicou o secretário.

Martins destaca que o município já conta com gabinete de crise, com cerca de 100 servidores capacitados para atuarem no manejo do óleo das praias, além de um banco de voluntários com 200 pessoas cadastradas que atuarão como força reserva na limpeza dos possíveis pontos contaminados. "Elas também estão sendo capacitados e poderão atuar, a depender da gravidade do problema", assinalou.