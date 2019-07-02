Denúncia

Mãe revela conversa entre o filho e professor acusado de assédio na Serra

Mensagens eram trocadas desde março. A mãe acredita que professor tentou se aproveitar do adolescente por ele ter retardo mental

Publicado em 2 de julho de 2019 às 21:08 - Atualizado há 6 anos

Conversa entre professor da escola Clóvis Borges Miguel e adolescente de 15 anos Crédito: Divulgação

As mensagens trocadas entre o adolescente de 15 anos e um terceiro professor denunciado por assédio sexual na Escola Clóvis Borges Miguel, na Serra, foram descobertas pela mãe do aluno no fim de abril e encaminhadas à direção da escola. Nas conversas, o professor chama o aluno de lindo e chega a dizer que iria dar um abraço nele "por trás, porque ele gostava".

De acordo com a mãe do adolescente, os diálogos começaram em março. Em algumas conversas, os conteúdos se restringiam à escola, porém passaram a ter um cunho sexual. As mensagens foram descobertas pela mãe no fim de abril, quando ela entrou no perfil do filho para monitorar as redes sociais, algo que fazia com certa frequência.

Mãe revela conversa entre o filho e professor acusado de assédio na Serra

"Achei o conteúdo ilícito. Depois eu percebi que era com o professor. Perguntei ao meu filho e ele confirmou. De imediato eu tirei print da conversa toda. Pedi orientações, imprimi as conversas e levei para a diretora da escola", contou.

Segundo a mãe, a diretora disse que tomaria as medidas necessárias e sugeriu que o aluno fosse trocado de turno, o que foi recusado pela mãe. Na última semana, ao ver a reportagem do Gazeta Online sobre as denúncias de assédio na escola, ela procurou a diretora para saber sobre o caso do filho. A diretora, porém, disse que a denúncia na imprensa se referia a um outro professor, mas que entraria em contato com a mãe, o que foi feito na última segunda-feira (01).

O professor, que continuava dando aulas na escola mesmo depois de ser denunciado pela mãe do adolescente, foi afastado nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Educação. O aluno, que não está frequentando as aulas, deve ser transferido para uma outra escola a pedido da mãe.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta