Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Lua de Neve': primeira superlua do ano poderá ser vista no ES
Para se encantar

'Lua de Neve': primeira superlua do ano poderá ser vista no ES

Melhor momento para observar será no início da noite deste domingo (9); fenômeno se repetirá em março e abril

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 21:03
Última superlua tinha acontecido em março de 2019 Crédito: Fernando Madeira
A primeira superlua do ano está chegando. Com previsão de tempo aberto, os capixabas poderão observá-la na noite deste domingo (9), data em que a lua parecerá 30% mais brilhante e 14% maior, graças à menor distância em relação à Terra. Para quem estiver em Vitória, o melhor horário para se encantar será às 18h50, quando o astro começará a surgir no céu.
Coordenador do observatório astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcio Malacarne explicou como o fenômeno acontece. A órbita da Lua é em forma de elipse: o apogeu (ponto mais distante) fica a 405 mil quilômetros daqui, enquanto o perigeu (mais próximo) fica a 352 mil quilômetros. Quando ela está nesse ponto, e cheia, temos a superlua.

Veja Também

Capixabas registram eclipse e Superlua durante madrugada; veja fotos

De acordo com ele, essa coincidência ocorre três vezes seguidas, a cada 13 mudanças da fase lunar. O que significa que teremos outras duas superluas em breve: nas noites de 9 de março e 7 de abril. Quem quiser se programar para observá-las, fica a dica do especialista, de procurar lugares altos, como o Parque da Fonte Grande.

"LUA DE NEVE"

Em pleno país tropical, o nome que a próxima superlua está recebendo pede uma explicação. A origem está em povos indígenas da América do Norte, que chamavam a segunda lua cheia do inverno de lua de neve, porque eram quando geralmente aconteciam as grandes nevascas. Neste ano coincidiu de também ser uma superlua, esclareceu Malacarne.

Veja Também

O que você sabe sobre o litoral do ES? Teste seus conhecimentos

Fotojornalismo: lua crescente brilha no céu de Vitória

Lua de Neve - primeira superlua do ano poderá ser vista no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados