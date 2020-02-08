'Lua de Neve': primeira superlua do ano poderá ser vista no ES

Última superlua tinha acontecido em março de 2019 Crédito: Fernando Madeira

A primeira superlua do ano está chegando. Com previsão de tempo aberto, os capixabas poderão observá-la na noite deste domingo (9), data em que a lua parecerá 30% mais brilhante e 14% maior, graças à menor distância em relação à Terra. Para quem estiver em Vitória, o melhor horário para se encantar será às 18h50, quando o astro começará a surgir no céu.

Coordenador do observatório astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), Márcio Malacarne explicou como o fenômeno acontece. A órbita da Lua é em forma de elipse: o apogeu (ponto mais distante) fica a 405 mil quilômetros daqui, enquanto o perigeu (mais próximo) fica a 352 mil quilômetros. Quando ela está nesse ponto, e cheia, temos a superlua.

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De acordo com ele, essa coincidência ocorre três vezes seguidas, a cada 13 mudanças da fase lunar. O que significa que teremos outras duas superluas em breve: nas noites de 9 de março e 7 de abril. Quem quiser se programar para observá-las, fica a dica do especialista, de procurar lugares altos, como o Parque da Fonte Grande.

"LUA DE NEVE"

Em pleno país tropical, o nome que a próxima superlua está recebendo pede uma explicação. A origem está em povos indígenas da América do Norte, que chamavam a segunda lua cheia do inverno de lua de neve, porque eram quando geralmente aconteciam as grandes nevascas. Neste ano coincidiu de também ser uma superlua, esclareceu Malacarne.