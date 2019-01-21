Capixabas registram eclipse e Superlua durante madrugada; veja fotos

Os capixabas puderam acompanhar o eclipse total da Lua juntamente ao fenômeno da Superlua na madrugada desta segunda-feira (21). O fenômeno esteve visível em todo o planeta, tendo sido o último acontecimento do gênero até maio de 2021. Graças à tonalidade avermelhada adquirida durante o episódio, esta Superlua é também chamada de "Lua de Sangue".
O espetáculo astronômico foi registrado pelos internautas e o resultado foi surpreendente. De acordo com Akemi Nomura, 40, servidora pública e fotógrafa amadora, capturar o evento por meio das lentes de uma Sony HX400, câmera semiprofissional, foi ter tido a oportunidade de gravar um show da natureza. "Eu sempre gostei de observar a natureza, em especial quando envolve a lua. Sempre que posso vou à praia só para vê-la", comentou.
VEJA VÍDEO:
Ainda segundo Akemi, valeu o esforço de passar a madrugada acordada. "Fui para o quintal e improvisei um tripé com uma escada, só parei de registrar quando a bateria acabou. Foi um privilégio ter uma visibilidade tão boa, que parte do país não teve. Vi a lua ficando vermelhinha, fiquei maravilhada", completou a entusiasta, que reside em Itapuã, Vila Velha.
Já para Edmar Emanoell, 50, inspetor de segurança e participante do clube de Astronomia do Espírito Santo, o equipamento utilizado para fotografar a lua foi além do convencional. "Utilizei uma câmera reflex e um telescópio newtoniano, acoplei a câmera ao telescópio, e ele fez a vez da lente. Coincidiu de eu estar de férias, decidi aproveitar e emendar a noite, que estava perfeita, com o céu claro do lado oeste, e com Vênus visível do outro lado. Foi espetacular. Às 6h a lua estava se pondo e acabei fotografando também", relatou o hoje estudante de Engenharia.
VEJA FOTOS