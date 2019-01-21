Capixabas registram eclipse e Superlua durante madrugada; veja fotos

Os capixabas puderam acompanhar o eclipse total da Lua juntamente ao fenômeno da Superlua na madrugada desta segunda-feira (21). O fenômeno esteve visível em todo o planeta, tendo sido o último acontecimento do gênero até maio de 2021. Graças à tonalidade avermelhada adquirida durante o episódio, esta Superlua é também chamada de "Lua de Sangue".

O espetáculo astronômico foi registrado pelos internautas e o resultado foi surpreendente. De acordo com Akemi Nomura, 40, servidora pública e fotógrafa amadora, capturar o evento por meio das lentes de uma Sony HX400, câmera semiprofissional, foi ter tido a oportunidade de gravar um show da natureza. "Eu sempre gostei de observar a natureza, em especial quando envolve a lua. Sempre que posso vou à praia só para vê-la", comentou.