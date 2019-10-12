Home
Lua cheia pode ser vista de mirante em Vitória neste domingo

Horário de funcionamento do Parque da Fonte Grande  será estendido até as 20h30 para os visitantes. O acesso ao local é gratuito e não é preciso agendamento

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 18:52

 - Atualizado há 6 anos

Lua cheia vista a partir da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A lua cheia vai brilhar no céu neste domingo (13), e quem quiser assistir ao espetáculo de camarote poderá ir ao Parque da Fonte Grande, em Vitória, que terá o horário de visitação prolongado. O funcionamento, que normalmente é até as 17 horas aos domingos, será estendido até as 20h30.

Antes da lua, os visitantes poderão contemplar também o pôr do sol. No Mirante do Sumaré, um dos instalados no parque, a vista para o fim da tarde se torna um espetáculo a uma altitude de 215 metros. Já para apreciar a lua cheia, o Mirante da Cidade será a melhor opção. Ele fica um pouco mais acima, a uma altitude de 300 metros acima do nível do mar.

 Segundo a Prefeitura de Vitória, para garantir a segurança, equipes da Guarda Municipal e Vigilantes estarão no local. Quem visita o parque tem uma vista privilegiada de Vitória, já que de lá é possível avistar quase todo o município de cima.

A entrada no local é pela rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Grande Vitória, em frente à Escola Viva da região de São Pedro. É permitida a subida de carro, moto, bicicleta ou mesmo a pé. O acesso ao parque é gratuito e não é preciso agendamento.

