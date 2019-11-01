Lei que proíbe alimentar pombos em Vitória é sancionada

Pombo Crédito: Pixabay

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, sancionou nesta quinta-feira (30) a lei que proíbe alimentar pombos nas áreas públicas capital. A legislação foi aprovada na Câmara de Vereadores em outubro e ainda impede a construção de abrigos para esses animais.

O prefeito, no entanto, vetou o parágrafo da lei que previa multa progressiva de R$ 200,00 para quem descumprir a regra, definindo apenas uma advertência como punição. A Prefeitura de Vitória tem 90 dias para regulamentar a Lei.

O projeto que deu origem à nova lei é de autoria do vereador Leonil (Cidadania). Ao apresentar o projeto, o vereador justificou que os pombos se assemelham às ratazanas e transmitem várias doenças, além de abrigar vermes e insetos em suas penas, que podem cair nos pedestres. Apontou ainda que é necessário o controle da espécie porque ela traz um risco natural à saúde humana.