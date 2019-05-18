Home
>
Grande Vitória
>
Lagoa transborda e água invade casas em Hélio Ferraz na Serra

Lagoa transborda e água invade casas em Hélio Ferraz na Serra

Aproximadamente 120 moradores de Hélio Ferraz tiveram suas residências alagadas por conta das chuvas que encheram a Lagoa Pau-Brasil

Gazeta Online

Gustavo Cheluje

Repórter do HZ / [email protected]

Publicado em 18 de maio de 2019 às 23:04

 - Atualizado há 6 anos

Efeitos da chuva no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Internauta/TV Gazeta

A Serra foi um dos municípios mais castigados pelas chuvas na Grande Vitória. De acordo com a Defesa Civil do Estado, foram 234,4 mm de chuva nas últimas 24 horas no município. A situação no bairro Hélio Ferraz ficou crítica.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

A lagoa Pau-Brasil, localizada perto da empresa Vale do Rio Doce, transbordou na manhã deste sábado (18), deixando aproximadamente 120 pessoas (60 famílias) desalojadas. Muitos deles perderam móveis e utensílios domésticos. O manancial subiu cerca de um metro e meio.

No final da tarde, moradores fizeram uma manifestação pedindo providências à prefeitura municipal, acusando a Vale do Rio Doce de não abrir as três comportas que ficam perto da lagoa, prejudicando o escoamento das águas. Além disso, eles afirmaram que houve vazamento de óleo e minério de ferro.

A Defesa Civil da Serra informou que vai disponibilizar o Centro de Convivência da Terceira Idade, do mesmo bairro, para receber quem precisar de auxílio. Além de abrigo, vão oferecer colchões, cestas básicas, cobertores e roupas de cama. A prefeitura não informou se irá investigar os supostos vazamentos tóxicos na lagoa.

VALE

Em nota oficial, a Vale do Rio Doce informou que as lagoas existentes na Unidade Tubarão não possuem nenhum tipo de comporta ou sistema que controle a vazão da água e que a redução do nível da água se dá por processos naturais.

Ainda de acordo com a empresa, com as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória, o nível das lagoas subiu, já que as mesmas recebem toda a água que escorre dos bairros vizinhos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva helio ferraz

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais