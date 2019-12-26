Jovem de Vila Velha fica em 1º lugar no ITA e em mais dois vestibulares

Bruno de Paula Ferreira, de 19 anos, foi coroado em 2019 com o primeiro lugar em três vestibulares, incluindo o ITA Crédito: Arquivo Pessoal

Esforço, dedicação e uma vida muito regrada: uma mistura que deu certo para o jovem capixaba Bruno de Paula Ferreira, de 19 anos. Ele foi coroado em 2019 com o primeiro lugar em três vestibulares bastante concorridos no Brasil: teve a maior pontuação geral no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Escola Naval e foi o mais bem colocado entre os candidatos a vagas de carreira militar no Instituto Militar de Engenharia (IME).

Bruno ainda fez os processos seletivos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante - e também passou nos dois. "Valeu muito a pena tanta dedicação. Para passar tem que ter muita vontade, não pode ter meia vontade", comemorou ele em entrevista para A Gazeta.

Dos três, o capixaba escolheu o ITA e em fevereiro se muda para São José dos Campos (SP), onde vai começar a cursar Engenharia de Computação no instituto militar.

PREPARAÇÃO

Para chegar onde chegou, Bruno, que é de Vila Velha e estudou no Darwin e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vitória, abriu mão de muita coisa nos últimos dois anos: festas, amigos e até do convívio com a família. O capixaba passou o ano em Fortaleza, no Ceará , onde ganhou uma bolsa em um cursinho preparatório com foco no processo seletivo do ITA. "Abdiquei da minha vida social porque eu queria o ITA, que é uma seleção muito difícil, que exige muito dos candidatos. Um ano de preparação não é suficiente", comentou o capixaba, que fazia Eletrotécnico no Ifes, mas largou o curso para morar no Ceará e concluiu o Ensino Médio por supletivo.

A rotina de Bruno foi puxada em 2019. As aulas do cursinho iniciavam no início da tarde e só terminavam à noite, mas ele não parava por aí: o jovem também estudava em casa, até às 2h30 da madrugada, e aos finais de semana. "Devo ter saído de casa pra ir ao shopping ou à praia só umas seis vezes no ano e olhe lá", lembra Bruno, que teve uma média de 8,3 no processo seletivo do ITA.

Em 2019, o vestibular do ITA reuniu mais de 11,4 mil inscritos para 120 vagas - uma média de 95 candidatos por cada vaga em um processo seletivo conhecido no Brasil inteiro pelo nível de dificuldade. Os selecionados, incluindo o capixaba, deverão se apresentar ao ITA no dia 12 de janeiro para a Inspeção de Saúde. O exame médico será realizado no dia 13. As provas da primeira fase foram aplicadas no dia 1º de dezembro, com 70 questões objetivas de matemática, física, química, português e inglês. A segunda etapa, com redação e 30 questões discursivas de matemática, química e física.