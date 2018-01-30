Jovem de 18 anos passa em primeiro lugar de Medicina na Ufes

Aos 18 anos, Renan de Souza Burlamaqui, foi o primeiro colocado entre os 225.952 candidatos às vagas no curso de Medicina da Ufes. O jovem, que tentava a vaga pela primeira vez, revelou a chave para conquistar a aprovação. O segredo é combinar estudo, lazer e diversão.
Renan contou que passava o dia inteiro na escola estudando para realizar o sonho de se tornar médico, mas sempre se preocupou em guardar um tempinho para se divertir. A gente não pode ficar numa bolha, tem que viver também. É importante ter um equilíbrio, disse o menino que conciliava a rotina de estudos com a famosa "pelada" uma vez por semana e, às vezes, uma festinha para espairecer.
Os momentos para relaxar, para o pai de Renan, foram decisivos na conquista do menino. Isso porque, de acordo com Vladimir Burlamaqui, aliava a tensão dos estudos. Ele não abriu mão de sair, não deixou de jogar bola. A gente que acompanhou de perto o empenho dele viu o quanto isso foi importante, disse.
A mãe de Renan, Alessandra da Cruz Leite de Souza, disse que sempre confiou no potencial do filho. Eu confiava nele, sempre foi um bom aluno, um menino responsável. Ele decidiu um dia antes das aulas começarem que queria fazer medicina e se mostrou muito focado, disse a mãe.
Os pais não pressionavam o menino. Por ser a primeira tentativa, se preocupavam sempre em confortar o jovem. É um vestibular difícil. Falei com ele para focar na Federal, se esse ano não desse certo, a gente mudava a estratégia no próximo ano, contou Alessandra.