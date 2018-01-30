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Ufes

Jovem de 18 anos passa em primeiro lugar de Medicina na Ufes

Renan contou que passava o dia inteiro na escola estudando para realizar o sonho de se tornar médico, mas sempre se preocupou em guardar um tempinho para se divertir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 00:33

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 00:33

 
Renan de Souza Burlamaqui foi o primeiro colocado entre os 225.952 candidatos às vagas no curso de Medicina da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Aos 18 anos, Renan de Souza Burlamaqui, foi o primeiro colocado entre os 225.952 candidatos às vagas no curso de Medicina da Ufes. O jovem, que tentava a vaga pela primeira vez, revelou a chave para conquistar a aprovação. O segredo é combinar estudo, lazer e diversão.
Renan contou que passava o dia inteiro na escola estudando para realizar o sonho de se tornar médico, mas sempre se preocupou em guardar um tempinho para se divertir. A gente não pode ficar numa bolha, tem que viver também. É importante ter um equilíbrio, disse o menino que conciliava a rotina de estudos com a famosa "pelada" uma vez por semana e, às vezes, uma festinha para espairecer.
Os momentos para relaxar, para o pai de Renan, foram decisivos na conquista do menino. Isso porque, de acordo com Vladimir Burlamaqui, aliava a tensão dos estudos. Ele não abriu mão de sair, não deixou de jogar bola. A gente que acompanhou de perto o empenho dele viu o quanto isso foi importante, disse.
A mãe de Renan, Alessandra da Cruz Leite de Souza, disse que sempre confiou no potencial do filho. Eu confiava nele, sempre foi um bom aluno, um menino responsável. Ele decidiu um dia antes das aulas começarem que queria fazer medicina e se mostrou muito focado, disse a mãe.
Os pais não pressionavam o menino. Por ser a primeira tentativa, se preocupavam sempre em confortar o jovem. É um vestibular difícil. Falei com ele para focar na Federal, se esse ano não desse certo, a gente mudava a estratégia no próximo ano, contou Alessandra.
 

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