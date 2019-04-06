Home
>
Grande Vitória
>
Jeremias canta na semifinal e TV Gazeta exibe The Voice Kids ao vivo

Jeremias canta na semifinal e TV Gazeta exibe The Voice Kids ao vivo

Para permanecer na competição, Jeremias vai precisar do apoio do público. Isso porque são os votos dos internautas que vão definir se ele continua ou deixa o programa