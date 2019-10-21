Home
Incêndio na Vila Rubim: um mês depois, laudo ainda não ficou pronto

O Corpo de Bombeiros informou que o prazo de 30 dias é o tempo mínimo para elaboração de laudos, mas, em casos mais complexos, como o que ocorreu na Vila Rubim, pode demorar mais

Imagem de perfil de Lais Magesky

Lais Magesky

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 20:41

 - Atualizado há 6 anos

Data: 20/09/2019 - ES - Vitória - Incêndio destrói o depósito da loja Alves e couros na Vila Rubim - Editoria: Cidades Crédito: Carlos Alberto Silva

Já se passou um mês desde o incêndio na loja de couros na Vila Rubim, no Centro de Vitória, mas os laudos periciais do Corpo de Bombeiros não foram concluídos, de modo que ainda não se sabe o que causou o fogo.

A corporação afirma que não há previsão até o momento de quando ficará pronto. A corporação ressalta que o prazo de 30 dias é o tempo mínimo para elaboração de laudos, mas, em casos mais complexos, como o que ocorreu na Vila Rubim, pode demorar mais. 

O terreno da da loja incendiada continua interditado, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel.

