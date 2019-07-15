Incêndio atinge vegetação na Serra

Publicado em 15 de julho de 2019 às 21:26
- Atualizado há 6 anos
Um incêndio atingiu uma vegetação no bairro Pitanga, na Serra, por volta das 15h30 desta segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
