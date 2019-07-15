Home
>
Grande Vitória
>
Incêndio atinge vegetação na Serra

Incêndio atinge vegetação na Serra

A área queimada pelo fogo está localizada no bairro Pitanga. Ninguém ficou ferido

Gazeta Online

Publicado em 15 de julho de 2019 às 21:26

 - Atualizado há 6 anos

Fogo na vegetação do bairro Pitanga, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um incêndio atingiu uma vegetação no bairro Pitanga, na Serra, por volta das 15h30 desta segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Recomendado para você

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

> Incêndio atinge vegetação rasteira no alto do Mestre Álvaro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais