Incêndio atinge o prédio do Departamento Médico Legal em Vitória

Bombeiros foram ao prédio do DML para controlarem o incêndio no aparelho de ar condicionado Crédito: Vitor Carlos | Internauta

Um incêndio registrado em um aparelho de ar-condicionado em uma das salas do Departamento Médico Legal (DML) , no bairro Santa Luíza, em Vitória , assustou os funcionários do local e também comerciantes da região e pessoas que passaram em frente ao DML na manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil , por volta das 9h15 uma guarnição dos Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência no DML da Capital. Ao chegaram ao local, os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com um princípio de incêndio no equipamento de ar-condicionado, localizado em uma sala no segundo andar do edifício.

BOMBEIROS EM AÇÃO

O comerciante Vitor Carlos, que trabalha em uma funerária ao lado do Departamento Médico legal, relatou que havia muita fumaça saindo pelos fundos do prédio. Ele, inclusive, registrou o momento em que os bombeiros trabalham no local.

No combate, os bombeiros precisaram quebrar uma janela da sala para facilitar a ventilação e saída da fumaça do local, para em seguida prosseguirem no controle do foco de incêndio no aparelho elétrico.

Por conta do incidente, o prédio teve o fornecimento de energia suspenso e a liberação de corpos está sendo realizada no Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que funciona no terreno do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira. Os exames gerais para a população, que estavam marcados para a data de hoje, estão sendo remarcados para as próximas datas disponíveis. Os exames de corpo de delito realizados em detidos encaminhados ao Sistema Prisional serão remanejados para outro local, ainda não definido.