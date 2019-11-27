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Em Jacaraípe

Incêndio atinge galpão de material reciclável na Serra

A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (27). O Corpo de Bombeiros está no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 12:45

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 12:45

Incêndio atinge galpão de reciclagem em Residencial Jacaraípe, na Serra (27/11/2019) Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu um galpão utilizado para o armazenamento de material reciclável localizado na Rua Rodrigues Alves, em Residencial Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quarta-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h45 está no local. Ainda de acordo com informações da Corporação,  ninguém ficou ferido.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, em Residencial Jacaraípe, na Serra. O proprietário do local acompanhou o trabalho de combate às chamas. O acidente assustou os moradores da região.
"O solicitante relatou incêndio em depósito de reciclagem com chamas altas e fumaça preta. A guarnição combateu o incêndio e o rescaldo está sendo realizado. A Defesa Civil Municipal foi acionada pela equipe. Ninguém ficou ferido e o proprietário do depósito não solicitou perícia de incêndio", finaliza a nota.

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