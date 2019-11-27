Incêndio atinge galpão de material reciclável na Serra

Incêndio atinge galpão de reciclagem em Residencial Jacaraípe, na Serra (27/11/2019) Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um galpão utilizado para o armazenamento de material reciclável localizado na Rua Rodrigues Alves, em Residencial Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quarta-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h45 está no local. Ainda de acordo com informações da Corporação, ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, em Residencial Jacaraípe, na Serra. O proprietário do local acompanhou o trabalho de combate às chamas. O acidente assustou os moradores da região.