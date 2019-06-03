Home
Ifes e Ufes ofertam 2.373 vagas pelo Sisu em cursos de graduação

O Ifes oferece 194 vagas em cursos superiores e, a Ufes, 2.179 em 55 cursos