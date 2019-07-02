Home
>
Grande Vitória
>
Homem que chamava criança negra de 'macaca' é condenado em Aracruz

Homem que chamava criança negra de 'macaca' é condenado em Aracruz

O acusado chegou a oferecer bananas para a vítima, chamando-a de macaca e saci-pererê e dizendo que o lugar da criança seria na favela