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Em Jardim Limoeiro

Homem morre no trabalho ao manusear extintor de incêndio na Serra

Segundo investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o equipamento explodiu enquanto era manuseado pela vítima

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 11:51

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

07 out 2019 às 11:51
Policiais civis saem de loja de extintores onde funcionário morreu ao manusear um extintor de incêndio, que explodiu Crédito: Elis Carvalho
Um homem, de 36 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (7) enquanto trabalhava manuseando um extintor de incêndio em uma loja especializada nesse tipo de  produto, em Jardim Limoeiro, na Serra. Colegas ainda tentaram socorrer a vítima, que teve ferimentos na região do rosto e não resistiu. 
De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia foi acionada para atender a ocorrência por volta de 9h20 desta segunda (07). O funcionário trabalhava na área de pressurização, fazendo a carga dos extintores. Porém, no momento de passar o ar comprimido para cilindro, a estrutura do equipamento não suportou a pressão e explodiu. 
Loja Extinbras, onde funcionário morreu ao manusear um extintor de incêndio, que explodiu Crédito: Elis Carvalho
Segundo testemunhas, funcionários da loja ainda tentaram socorrer a vítima e chamaram o socorro. Porém, quando o Samu chegou, constatou que o homem, que teve graves ferimentos na cabeça e no pescoço, não resistiu e morreu. 
Segundo investigadores da DHPP, havia sinais de ferrugem no cilindro, mas o equipamento estava na validade. Os policiais contaram, ainda, que os testes de qualidade desses extintores são feitos a cada cinco anos. Os investigadores não informaram quanto tempo faltava para o extintor vencer e, assim, passar por novos testes. 
Houve perícia no local para identificar a  real causa da explosão. Porém, esse resultado pode levar 30 dias ou mais, segundo os investigadores da DHPP.
Na manhã desta segunda a reportagem de A Gazeta esteve na loja Extinbras, que fica na rodovia ES 010, onde ocorreu o acidente. Mas, na recepção do local, uma funcionária informou  não haver um responsável para falar naquele momento. A Gazeta tenta contato com responsáveis da empresa por telefone, porém, ainda não houve respostas. 

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