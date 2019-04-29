Home
Frente fria chega ao ES e feriado deve ter pancadas de chuva

Segundo o Climatempo, pode chover de moderada a forte intensidade. E para os capixabas que têm acompanhado o tempo ruim no Rio de Janeiro, a tempestade não deve chegar ao ES