Estado de saúde de criança que sobreviveu a acidente na BR 101 piora

Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil de Vitória; o menino é o único que sobreviveu ao acidente