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Dados do IBGE

Espírito Santo tem a menor taxa de mortalidade infantil do país

Estado registrou, em 2018,  8,1 mortes de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos, a menor taxa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:18

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:18

Criança andando de bicicleta  Crédito: Pixabay
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (28), as Tábuas Completas de Mortalidade por sexo e idade, com dados nacionais e dos Estados, para o ano de 2018. Um dos dados que chama a atenção é que a menor taxa de mortalidade infantil entre os Estados foi encontrada no Espírito Santo: 8,1 mortes de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos.

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De acordo com o IBGE, essas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER

A esperança de vida ao nascer, no Espírito Santo, é de 78,8 anos, segunda maior do Brasil. A maior esperança de vida ao nascer ocorre em Santa Catarina (79,7 anos). No Brasil, a expectativa média é de 76,3 anos.
Ainda segundo o IBGE, no Espírito Santo, as expectativas de vida ao nascer são de 75,0 anos para os homens e 82,8 anos para as mulheres. Considerando os valores das expectativas entre homens e mulheres, uma recém-nascida no Estado esperaria viver em média 7,8 anos a mais que um recém-nascido do sexo masculino.

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