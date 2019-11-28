Espírito Santo tem a menor taxa de mortalidade infantil do país

Criança andando de bicicleta Crédito: Pixabay

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (28), as Tábuas Completas de Mortalidade por sexo e idade, com dados nacionais e dos Estados, para o ano de 2018. Um dos dados que chama a atenção é que a menor taxa de mortalidade infantil entre os Estados foi encontrada no Espírito Santo: 8,1 mortes de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos.

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De acordo com o IBGE, essas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER

A esperança de vida ao nascer, no Espírito Santo, é de 78,8 anos, segunda maior do Brasil. A maior esperança de vida ao nascer ocorre em Santa Catarina (79,7 anos). No Brasil, a expectativa média é de 76,3 anos.