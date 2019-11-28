Espírito Santo tem a menor taxa de mortalidade infantil do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (28), as Tábuas Completas de Mortalidade por sexo e idade, com dados nacionais e dos Estados, para o ano de 2018. Um dos dados que chama a atenção é que a menor taxa de mortalidade infantil entre os Estados foi encontrada no Espírito Santo: 8,1 mortes de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos.
De acordo com o IBGE, essas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER
A esperança de vida ao nascer, no Espírito Santo, é de 78,8 anos, segunda maior do Brasil. A maior esperança de vida ao nascer ocorre em Santa Catarina (79,7 anos). No Brasil, a expectativa média é de 76,3 anos.
Ainda segundo o IBGE, no Espírito Santo, as expectativas de vida ao nascer são de 75,0 anos para os homens e 82,8 anos para as mulheres. Considerando os valores das expectativas entre homens e mulheres, uma recém-nascida no Estado esperaria viver em média 7,8 anos a mais que um recém-nascido do sexo masculino.