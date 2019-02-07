Home
>
Grande Vitória
>
Espírito Santo sob alerta de chuva, tempestade de raios e granizo

Espírito Santo sob alerta de chuva, tempestade de raios e granizo

O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e 72 cidades podem ser atingidas pelos fenômenos nesta quinta (7) e sexta-feira (8)