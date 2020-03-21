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Previsão do tempo

ES tem alerta de chuva forte com raios e granizo

Fim de semana começou com muita chuva na Grande Vitória; veja previsão do tempo

Publicado em 21 de Março de 2020 às 07:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 07:02
Como está o tempo na sua cidade? Envie fotos ou vídeos para o WhatsApp de A Gazeta, no número (27) 98135.8261. Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo recebeu um novo alerta de perigo para chuvas fortes, com raios e granizo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O alerta, de cor laranja  que indica perigo potencial  também prevê vendaval em todo o Estado. 
Na Grande Vitória, o fim de semana começou com muita chuva e muitos relâmpagos. Na cidade de Serra, foram registrados inúmeros raios desde o início da madrugada. Pela manhã, muita chuva na Grande Vitória, entre às 6 e 9 horas.
A reportagem de A Gazeta acionou a Defesa Civil dos municípios da Grande Vitória. Não houve registros de ocorrências devido aos impactos da chuva.
Como está o tempo na sua cidade? Envie fotos ou vídeos para o WhatsApp de A Gazeta, no número (27) 98135.8261.

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