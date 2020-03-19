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Outono no ES deve ser de chuvas abaixo da média, diz Climatempo

Apesar disto, o meteorologista Filipe Pungirum afirmou que última semana de março deve ser de chuvas intensas, mas que são apenas 'as águas de março fechando o verão'

Publicado em 19 de Março de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 20:10
Outono deve ser de temperaturas amenas e pouca chuva Crédito: @Couler | Pixabay
O outono começa nesta sexta-feira (20) e vai até o dia 20 de junho e, de acordo com o Instituto Climatempo, a estação deve ser de temperaturas amenas e de chuvas abaixo da média para os capixabas.
Outono no ES deve ser de chuvas abaixo da média, diz Climatempo
Segundo o meteorologista Filipe Pungirum, apesar da grande possibilidade de eventos de chuvas expressivas no fim deste mês de março, a tendência é de que esses episódios diminuam cada vez mais, mês a mês.

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Chuvas no ES devem ficar acima da média em março, diz Climatempo

"A formação de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é característica da primavera e do verão. Ainda há umidade e chuva prevista para o fim de março, mas em abril não terá mais ZCAS. É muito raro fora do eixo primavera-verão", detalhou.
Ele afirmou, ainda, que na Capital a tendência é a temperatura média cair, o que deve fazer com que o clima fique mais ameno em comparação com o verão. "A expectativa é de que tenhamos um fechamento do período úmido com evento de chuva mais forte no sudeste", afirmou Filipe.
"Em maio, o clima fica mais quente, mais seco, e em junho o capixaba já pode esperar um friozinho típico de inverno"
Filipe Pungirum - Meteorologista
Filipe disse também que não é para se assustar com as faixas de chuva acima da média no mês de março, e disse que são apenas "as águas de março fechando o verão".

MÉDIA DE CHUVA E TEMPERATURAS

Abril

  • Média de temperatura mínima: 22,9ºC;
  • Média de temperatura máxima: 30ºC;
  • Média de chuva: 115,7 milímetros.

Maio

  • Média de temperatura mínima: 21,1ºC;
  • Média de temperatura máxima: 28,1ºC;
  • Média de chuva: 73,7 milímetros.

Junho

  • Média de temperatura mínima: 19,9ºC;
  • Média de temperatura máxima: 27,1ºC;
  • Média de chuva: 56,3 milímetros.

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