Protesto termina com feridos após balas de borracha e bombas de gás na Serra

Polícia Militar foi ao local após manifestantes de sindicato incendiarem pneus; pelo menos quatro pessoas precisaram ser levadas para o hospital

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:45

Uma manifestação sindical terminou em tiros de borracha, spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e pelo menos quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (23), na portaria de uma siderúrgica que fica no Bairro Polo Industrial, na Serra. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a ação da Polícia Militar e muita correria (confira acima).>

Segundo o Sindicato das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados do setor do asseio e conservação e que atuam em indústrias do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), a categoria está em greve desde segunda-feira (21). As principais reivindicações são a melhoria e a equiparação dos benefícios pagos pelas empresas, como vale-alimentação, vale-transporte, cesta natalina e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). >

Nesta quarta-feira, durante a paralisação na portaria da siderúrgica, alguns trabalhadores decidiram queimar pneus. "As viaturas foram chegando e esses policiais, de maneira truculenta, com bala de borracha, spray de pimenta, agrediram vários trabalhadores, arrastaram uma diretora no chão, uma falta de respeito. Durante todas as greves que conduzi nunca vi uma atitude da polícia desse jeito", relatou a presidenta do Sindilimpe-ES, Evani Reis (Baiana). >

Em nota, o sindicato informou que quatro trabalhadores tiveram que ser encaminhados para atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Serviço de Atendimento Móvel de Urgênca (Samu/ 192) e Hospital Dório Silva. "Houve mais feridos, inclusive uma diretora do sindicato arrastada por PMs deitada no asfalto (conforme imagens de vídeo), mas que não precisaram de atendimento. A greve continua", finalizou o Sindilimpe-ES.>

Imagens gravadas pelo sindicato mostram dois homens com ferimentos na testa e no pescoço, causados por bala de borracha. Veja:>

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após PM dar tiros de borracha em manifestação Crédito: Divulgação | Sindilimpe – ES

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares estão acompanhando, na manhã desta quarta-feira (23), uma manifestação no Polo Industrial Tubarão, Serra, onde funcionários terceirizados de uma empresa interditaram a via e atearam fogo em objetos. Fez-se necessária a intervenção da Força Tática com o uso de equipamentos menos letais. Os manifestantes ficaram mais hostis e começaram a arremessar objetos contra os policiais. Ocorrência em andamento".>

O que diz a siderúrgica

A ArcelorMittal Unidade Tubarão também enviou posicionamento: "A ArcelorMittal esclarece que o movimento está relacionado à categoria profissional representada pelo Sindilimpe-ES e que cabe ao sindicato da categoria ou Patronal se posicionar sobre o assunto".>

