Home
>
Grande Vitória
>
Em 6 horas, bairro da Serra registra 46 milímetros de chuva nesta quarta

Em 6 horas, bairro da Serra registra 46 milímetros de chuva nesta quarta

De acordo com o Climatempo, a frente fria não deve ficar no ES por mais dias. O sol e o calor devem voltar até o final da semana